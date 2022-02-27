أول تعليق من رشوان توفيق بعد حكم إلزام ابنته بـ894 ألف جنيه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علَّق الفنان رشوان توفيق على حكم المحكمة بإلزام ابنته بردِّ مبلغ قيمته 894 ألف جنيه، ورفض دعواها ضده.

القضاء العادل

وقال الفنان رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “قلت قبل الحكم إنني سلمت أمري للقضاء المصري العادل، والحمد لله أعطاني حقي”.

قضية ابنة رشوان توفيق

من جانبها قالت هبة رشوان توفيق: “أختي كانت رفعت قضية لإلغاء التوكيل المعمول للوالد فالقضاء حكم برفض دعواها، والمبلغ الملزمة بدفعه هي أموال خاصة به في البنك وأختي كانت قد تصرفت فيها”.

وتابعت: “حتى بعد الحكم المحكمة أبويا بيدعي لأختي، وعاوز يأخدها في حضنه”.

وقضت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، أمس السبت، برفض الدعوى الأصلية المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وإلزامها بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلًا وفي الموضوع إلزام المدعى بردِّ مبلغ 894 ألف جنيه.

فيلا 6 أكتوبر

وكانت آية رشوان توفيق، أقامت دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعِه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها: «بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 مترًا مربعًا».

وتابعت الدعوى: «أنه بموجب ترخيص مبانٍ رقم 313 لسنة 2006، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا، تبيَّن أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلًا عنها المعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعه على العقد بصفته طرفًا أو بائعًا بدون علم الطالبة، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل».

شاليه رأس سدر

وكانت الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة قرَّرت تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة اللهرشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان ببطلان قسمة شاليه رأس سدر لجلسة 14 فبراير للاطلاع على المستندات.

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروعبمدينةرأسسدر،بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

ونص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصرالنيل لشؤون الأسرة رقم 14لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليها لرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة – كطرف ثان مشتري – تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحادالملاكبرأسسدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.

ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصرالنيل لشؤون الأسرة رقم 14 ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

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