سبب وفاة جالا فهمي بعد دخولها المستشفى بساعات (مستند)

ابو ظبي - احمد الجزار - غيب الموت، اليوم، الفنانة جالا فهمي، بعد دخولها المستشفى مساء أمس، وحصل “جوو 2 فن” على بيان وفاة الراحلة من مستشفى السلام الدولي بالمهندسين، وتبين أن الفنانة رحلت بعد نقلها للمستشفى بساعات قليلة، وأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.
نعى الفنان د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة جالا فهمي التي توفيت اليوم السبت عن عمر ناهز 59 عاما.
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