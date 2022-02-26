نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة جالا فهمي، التى رحلت عن حياتنا مساء اليوم بعد رحلة فنية حافلة بالنجاح.
وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن النجمة جالا فهمي، كانت نجمة من طراز خاص صاحبة طلة وشخصية فنية متميزة، ونجحت بجدارة في حجز مكان ومكانة خاصة في قلوب المشاهدين، مشيرة إلى أن أدوارها وأعمالها ستظل خالدة كاسم والدها المخرج العظيم أشرف فهمي، الذي أثرى حياتنا بأعمال أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفاء أبو السعود: جالا فهمي نجمة من طراز خاص واسمها سيظل خالدا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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