وفاة أشهر فنانة في مصر والوطن العربي والحزن يخيم على الوسط الفني

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مصطفى فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة شقيقته الفنانة جالا فهمي، اليوم السبت.

وكتب "مصطفى": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".

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ونعت المخرجة بتول عرفة، الفنانة جالا فهمي، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قائلة: " ‏إنا لله وإنا إليه راجعون ‏الفنانة چالا فهمى في ذمة الله" مضيفة: "خالص التعازي لشقيقها الصديق مدير التصوير مصطفى فهمى والأسرة الكريمة ‏نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله ولأهلها الصبر والسلوان".

جالا فهمي وهى ابنة المخرج أشرف فهمي حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان "حكايات راوية وفكري"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.