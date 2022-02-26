كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حالة الصحية الخاصة بالفنان سمير صبري.
وقدم أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إصداره توجيه بعلاج الفنان سمير صبري.
وتابع الدكتور أشرف زكي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالفنان المصري ومتابعة حالتهم الصحية مع توفير معاش لهم كما قام بزيارة عدد كبير من الفنانين خلال مرضهم.
وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان سمير صبري يتواجد حاليا في المستشفى داخل غرفة عادية، مع ارتفاع حالته النفسية.
وكشف الدكتور أشرف زكي أن الفنان سمير صبري سوف يخضع لعملية دعامة في صمام القلب ويتم تجهيزه لتلك العملية ولكن لم يتم تحديد موعد العملية حتى الآن من جانب الفريق الطبي المعالج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف زكي يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد قراره بعلاج سمير صبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.