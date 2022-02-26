برفقة حارسها الشخصي.. ميركل تتعرض للسرقة!

ابو ظبي - احمد الجزار - لا تزال المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حديث العام والخاص، لكن هذه المرة ليس بمواقفها وتصريحاتها في السياسة التي اعتزلتها، بل لأنها تعرضت للسرقة أثناء التسوق في أحد المتاجر بألمانيا.

وحسب صحيفة “بيلد” المحلية، فإن لصا أقدم على سرقة حقيبة أنجيلا ميركل، التي تبلغ من العمر 67 عامًا في أحد المتاجر في العصمة الألمانية برلين، رغم أنها كانت برفقة حارس شخصي.

وأردفت الصحيفة أن ميركل ذهبت شخصيا إلى مركز الشرطة 53 في شارع فريدريش شتراسه وكتبت بيانا بشأن السرقة. أصيبت الشرطة بالصدمة لرؤية المستشارة السابقة في المركز.

يذكر أن أنجيلا ميركل تحب الذهاب إلى محلات السوبر ماركت، حتى خلال 16 عامًا من عملها كمستشارة لألمانيا، لم تتوقف عن الذهاب إلى المتاجر واختيار المنتجات على الرفوف شخصيًا.

وأمضت أنجيلا ميركل 16 عاماً في منصبها كمستشارة لألمانيا، حيث اتسمت بالقوة والصلابة حتى لقبتها وسائل الإعلام بالمرأة الحديدية، لكن تفاصيل حياتها اليومية كانت دائماً مثيرة لفضول الكثيرين، بدءاً من مكان سكنها وحتى التفاصيل الصغيرة في حياتها اليومية والأطباق التي تحبها.

أين تعيش المرأة الحديدية؟

وتعيش المرأة الحديدية مع زوجها أستاذ الكيمياء الدكتور يواكيم سوير، في بناية تتكون من شقق عدة وسط برلين، حيث يطل منزلها على متحف بيرغامون المعروف وكورنيش نهر شبريه.

وتقع شقتها في الطابق الرابع والأخير في بناية تعود إلى القرن التاسع عشر، فيما لا توجد أسوار حولها كما أنها تفتقر إلى فناء أو حديقة، وفق ما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وتبدأ ميركل كل يوم بتناول الإفطار مع زوجها يواكيم سوير، كما قالت ذات مرة للرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وفق موقع “بزنس إنسايدر”.

ويقال إن سوير وميركل يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة وحضور الأوبرا معاً. كذلك يعتبر زوجها مقتصداً للغاية، فغالباً ما يسافر على خطوط طيران منخفضة التكلفة بدلاً من مرافقة ميركل في طائرة حكومية.

أما طعامها المفضل، فهو الملفوف الأخضر أو النقانق، حيث تم انتخابها “ملكة الملفوف” في أولدنبورج عام 2001.

واحتفظت ميركل أيضاً بعادة مرتبطة بالطعام من تربيتها في ألمانيا الشرقية، ففي مقابلة مع مجلة Superillu الألمانية، قالت إنها ما زالت تشتري أشياء بمجرد رؤيتها، حتى عندما لا تحتاجها حقا.

اقرأ أيضا

شيرين عبدالوهاب بوزن زائد في أحدث ظهور (صور)

محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي: بنت أصل وهنتجوز قريب” (فيديو)

إبراهيم عيسى يتراجع: لم ولن أنكر واقعة “المعراج”.. وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ

سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي