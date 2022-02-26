رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية يفتتح معرضا فنيا بقصر البارون امبان...

تحت عنوان "في حب مصر الجديدة"، افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار معرضا فنيا بقصر البارون امبان بمصر الجديدة، وذلك ضمن احتفالات المتاحف المصرية بعيد الحب العالمي والذي يحتفل به في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور طلعت أن المعرض يضم مجموعة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية للمعالم والشوارع والممارسات المجتمعية التي يتميز بها حي هليوبوليس، قديما وحديثا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر فبراير.

ومن جانبها قالت الدكتور بسمة سليم مدير عام قصر البارون إمبان أن هذا المعرض يعد ختاما لسلسلة الفعاليات التى أقامها القصر خلال شهر فبراير بالتزامن مع احتفالات عيد الحب تضمنت مجموعة من الندوات والمحاضرات، لافتة إلى أنه أقيم إلى جانب المعرض عدد من الأنشطة لطلاب المدارس والجامعات بحديقة القصر.

وأضافت د. سليم أن الاسبوع الأول من الفعاليات تتضمن تنظيم ورشة دعم نفسي لمحاربات مرضي السرطان، أما الاسبوع الثاني فشمل تنظيم محاضرة تحت عنوان التأثيرات المملوكية في مصر الجديدة ألقاها الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفنون والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة حول علاقة الفن المملوكي والعمارة في مصر القديمة، في حين تضمن الاسبوع الثالث ندوة تحت عنوان " مصر الجديدة في ذاكرة السينما والتى ألقت الضوء على توثيق السينما لحى مصر الجديدة من خلال عرض مجموعة من اللقطات السينمائية التى تم تصويرها في حى مصر الجديدة منذ ستينات القرن الماضي.