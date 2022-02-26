إليسا تهنئ شعب الكويت بعيدها الوطني

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا علي تهنئة شعب الكويت بالعيد الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتبت إليسا : كل عيد والكويت بألف خير، وسالمة من كل شر، ومحمية بإرادة شعبها ومحبينها. ان شاء الله تنعاد عليكن بكتير أعياد وأفراح.

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