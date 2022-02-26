بتعليمات من الرئيس.. وزارة الصحة تتواصل مع الفنان سمير صبري لتوفير متطلباته

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي عمرو أديب عن تحرك الدولة متمثلةً في القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لدعم ورعاية الحالية الصحية للفنان سمير صبري الذي يعاني من وعكة صحية في القلب.

رسالة وزير الصحة

وأكد عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، أن الدكتور خالد عبد الغفار تواصل مع الفنان سمير صبري منذ قليل، وأكد له جاهزية واستعداد الدولة للتكفل بحالته الصحية وتلبية كل احتياجاته.

تعليق عمرو أديب

وعلق “أديب”: “مصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد له دور في حياتها، وهذا يندرج علي كل المصريين”.

مناشدة سمير صبري

وقال الفنان سمير صبري، في نفس البرنامج: “أتمنى أن تمر أزمتي الصحية على خير، وأجريت عملية دقيقة في القلب، ومنذ سنة ونصف أخضع للعلاج الكيماوي والقلب تعب”.

وتابع موجهًا حديثه للإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” بقناة “إم بي سي مصر”: “عمري ما تأخرت على حد، اقفوا جنبي وساعدوني في علاجي”، ليعلق “أديب”: “كلنا تحت أمرك”.

دعم الفنانين

وأكمل: “دنيا وإيمي سمير غانم برغم ظروفهم مفيش يوم إلا وبيعدوا عليَّ في المستشفى، وحسين فهمي وميرفت أمين ونيللي”.

رسالة شكر للسيسي

وأضاف سمير صبري: “أشكر الرئيس السيسي أنه رجع مصر ليَّ وللدنيا كلها، وأتمنى الناس يدعوا لي في صلاة الفجر”.

وطمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على صحة الفنان سمير صبري.

وقال أشرف زكي: “الفنان سمير صبري بصحة جيدة، وأعلم أنه لم يخضع حتى الآن للعملية التي من المقرر أن يجريها هذه الأيام، وصحته مستقرة وزي الفل”.

وكشف الفنان سمير صبري في وقت سابق آخر تطورات حالته الصحية بعد دخول العناية المركزة بالمستشفى إثر وعكة صحية في القلب.

إصابة سمير صبري بالسرطان

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: “بقالي سنة بتعالج كيماوي بسبب إصابتي بالسرطان الذي تغلبت عليه، والكيماوي أثَّر في القلب، والمفروض أني أعمل عملية في القلب خلال الأيام القليلة القادمة، وادعو لي ربنا ياخد بإيدي وأطلع منها سليم”.

عملية جراحية صعبة

وتابع: “خلال 3 أو 4 أيام المقبلة سأخضع لعملية جراحية، وهي عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة وإن شاء الله أقدر أتخطاها، وعمري ما بنسى أني أول واحد راح خط بارليف بعد انتصار جيشنا في نصر أكتوبر 1973 وهذا أكثر شيء أعتز به”.

رسالة للرئيس السيسي

وأشار: “ناس كتير زارتني في المستشفى، ومنهم ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده، وأشكر الرئيس السيسي لأنه رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر، ولو أنا كنت بصحتي كنت عملت 9 آلاف برنامج عن إنجازات الرئيس”.

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سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي