إلهام شاهين: معتقدش أتجوز حد أصغر مني وشاركت في جرم عندما قدمت هذا الفيلم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس” وكشفت العديد من الأسرار والكواليس وهو ما سنرصده في الملخص التالي.

– يسرا وليلى علوي تفوقتا عليّ في التمثيل وتجمعنا صداقة قوية.

– أنا وليلى علوي عملنا أفلام مع بعض جميلة والادوار مش بالكثرة والعدد.

– السينما في الستينيات كانت الرومانسية فيها الأساس، والآن أنجح الأفلام هي أفلام الأكشن.

– مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما واللي بيرفض الضروريات في دراما التمثيل ميشتغلش.

– ندمت على فيلم موت سميرة لأنه يسىء لبليغ حمدي وشاركت في جرم دون وعي.

– أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده دي تبقى ست مش عندها دم.

– الست ممكن تسامح في الخيانة لو الزوج مش فارق معاها ومش بتحبه اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه.

– أميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيكية ولا أحب ملابس الشو وجذب النظر خلال المناسبات وبحب أكون هادية.

– أتمنى في 2022 السوشيال ميديا تختفي من العالم.

– معتقدش أتجوز حد أصغر مني ولكن ممكن أقع على بوذي وأحبه وأعمل كدة.

– فتى أحلامي في الطفولة كان عمر الشريف، وأكثر عمل فني أحبه “نهر الحب”.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تعود للمنافسة في رمضان 2022، من خلال مسلسل “بطلوع الروح” إخراج كاملة أبو ذكري.

اقرأ أيضا

شيرين عبدالوهاب بوزن زائد في أحدث ظهور (صور)

محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي: بنت أصل وهنتجوز قريب” (فيديو)

إبراهيم عيسى يتراجع: لم ولن أنكر واقعة “المعراج”.. وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ

سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي

بعد “معنديش مشكلة مراتي تتباس”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري