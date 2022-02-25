تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نظمت اليوم شركة تراي فاكتوري النسخة الأولى من سباق سقارة والذي يشارك به نحو 1000 متسابق من 30 دولة في مسافة 5 كيلومتر، وكذلك سباق ل ٥٠ طفل لمسافة 1 كيلومتر.
وأوضحت الأستاذة مها عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن سباق سقارة يتميز بطرق ممهدة تم تخصيصها بالكامل للمشاركين أثناء السباق، مما يتماشى مع المعايير الدولية، ويتم استخدام نظام توقيت MyLaps وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية لاحتساب مدة الركض و ترتيب المتسابقين، مما يمكن وضع السباق على أجندة السباقات الدولية للجري في المستقبل.
وأشار الاستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة إلى أن السباق بدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة من الهرم المدرج، ثم هرم الملك تتي، ثم السرابيوم حتي انتهي عند ساحة انتظار الهرم المدرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيم النسخة الأولى من سباق سقارة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.