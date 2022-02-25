تنظيم النسخة الأولى من سباق سقارة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نظمت اليوم شركة تراي فاكتوري النسخة الأولى من سباق سقارة والذي يشارك به نحو 1000 متسابق من 30 دولة في مسافة 5 كيلومتر، وكذلك سباق ل ٥٠ طفل لمسافة 1 كيلومتر.

وأوضحت الأستاذة مها عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن سباق سقارة يتميز بطرق ممهدة تم تخصيصها بالكامل للمشاركين أثناء السباق، مما يتماشى مع المعايير الدولية، ويتم استخدام نظام توقيت MyLaps وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية لاحتساب مدة الركض و ترتيب المتسابقين، مما يمكن وضع السباق على أجندة السباقات الدولية للجري في المستقبل.

وأشار الاستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة إلى أن السباق بدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة من الهرم المدرج، ثم هرم الملك تتي، ثم السرابيوم حتي انتهي عند ساحة انتظار الهرم المدرج.