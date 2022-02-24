حبس فتاة تيك توك موكا حجازي لمدة عام بتهمة ممارسة أعمال منافية للَاداب

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت محكمة أحداث الطفل بالجيزة بمعاقبة “نانسى أيمن” المعروفة إعلاميًا بفتاة الـ”تيك توك” بالحبس لمدة عام، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وقال مينا ناجى محامى فتاة التيك توك موكا حجازى، خلال مرافعته أمام محكمة أحداث الطفل، إن الاتهام يبنى على الجذم واليقين وليس الشك كيف يعقل أن تكون “موكا” مجنى عليها وتصبح الآن متهمة أمام المحكمة.

وتابع “ناجى”: المتهم الرئيسي فى القضية “معاذ” أقر أن “موكا معاش تليفون ولا أى حاجة، ورغم ده أتوجه لها تهمة ممارس الدعارة والإعلان عبر مواقع التواصل رغم أن مفيش أى دليل فنى على الكلام ده، مفيش حاحة بتقول إنها أعلنت عن نفسها ومافيش أى شروط متوفرة”.

وتابع “ناجى”: “إذا نظرنا لأمر الإحالة هتلاقى النيابة العامة أحالتها بتاريخ 15 فبراير، والنهارده 24 فبراير، المفروض القضية تنظر خلال 5 أيام من تاريخ صدور أمر الإحالة”.

أحالت جهات التحقيق المختصة “موكا حجازى” المعروفة بفتاة الـ”تيك توك” إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق “تيك توك”، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع “تيك توك” وربطتها بحسابها عبر تطبيق “انستجرام”، كما أنشأت صفحة على موقع “يوتيوب”، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

تابعت أن شاب يدعى “م” ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على “تيك توك” و “يوتيوب” و”انستجرام”، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل.

وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضتها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.

وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهمة، والتى قضت فترة حبسها داخل إحدى دور الرعاية، نظرًا لحداثة سنها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات فى القضية، واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا.

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