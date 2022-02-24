وزير السياحة والآثار يلتقي بالمدير الجديد للمكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول...

التقى، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالدكتور عبد العزيز المزيني مدير المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والذي تولى مهام منصبه مؤخرا خلفاً للدكتور غيث فريز، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة بين مصر والمنظمة في مجال الحفاظ على التراث والآثار.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالدكتور عبد العزيز المزيني، وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح وإقامة ممتعة في مصر، كما أشاد بالعلاقات الوطيدة والتعاون المثمر والفعال بين مصر ومنظمة اليونسكو ، حيث أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو ومكتب القاهرة هو أول مكتب إقليمي يقام للمنظمة خارج العاصمة الفرنسية باريس، وثاني مكتب يقام لها في العالم بعد باريس.

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى الزيارات الرسمية التي قام بها مديري منظمة اليونسكو لمصر خلال الفترة الماضية، حيث قامت السيدة أودري ازولاي المديرة الحالية لمنظمة اليونسكو بزيارة مصر عام ٢٠٢١ لحضور افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية واحتفالية موكب المومياوات الملكية.

كما تحدث الوزير عن عدد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو والتي من بينها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومتحف النوبة بأسوان، بالإضافة إلى مشروع تحسين وسائل عرض وتفسير المواقع الأثرية في مصر والذي يهدف إلى تعزيز خبرة الزائرين من المصريين والسائحين من خلال تحسين عرض وتفسير المواقع باللوحات الإرشادية والتعريفية التفسيرية.

ومن جانبه، ، أعرب الدكتور عبد العزيز المزيني عن امتنانه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ومنظمة اليونسكو وسعادته باختياره لهذا المنصب، حيث أن مكتب مصر مكتب محوري ومنفذ إقليمي للعالم العربي وأفريقيا والعالم.

كما أكد على حرص منظمة اليونسكو على تعزيز التعاون مع الوزارة في العديد من المشروعات والمبادرات التي تخدم الطرفين وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك .