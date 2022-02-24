بعد التحقيق معه.. “الإعلاميين” تقرر منع هاني حتحوت من الظهور الإعلامي لمدة أسبوعين

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ القرار رقم 7 بإيقاف هانى حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة 25 فبراير وتنتهى السبت 12 مارس.

وأوضحت النقابة في بيان لها أنه أمتثل للتحقيق فى مقر النقابة وإقرارة بما هو منسوب إليه من مخالفته لميثاق الشرف الإعلامى فى باب الواجبات الفقرة 5 والتى تنص على احترام آداب الحوار الإعلامى وتجنب الدخول فى ملاسنات وخلافات شخصية.

كما خالف مدونة السلوك المهنى البند التاسع والذى ينص على الإلتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم أستخدام مساحات النشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.

كما أعلنت نقابة الإعلاميين أيضا منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج صباح الخير يامصر على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصرى.

وقالت النقابة في بيان لها أنه مثل للتحقيق فى مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية .

وأوضح البيان: أن حسام حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامى باب المبادئ العامة فقرة 4 والتى تنص على تأكيد دور الإعلامى فى حماية الوحده الوطنية والتماسك القومى.

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