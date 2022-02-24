إبراهيم عيسى عن سبب اعتذاره عن مهرجان أسوان: “اتهددت وليه أضحي بروحي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي إبراهيم عيسى السبب الرئيسي لاعتذاره عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان لسينما المرأة.

وقال إبراهيم عيسى في أول ظهوره له بعد أزمة “المعراج”، من خلال برنامجه “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” إن التهديدات الواضحة التي يراها على على السوشيال ميديا سبب اعتذاره عن المهرجان، مضيفا: “ليه أضحي بروحي”.

وأضاف: “واجهت تهديدات وسفكًا للدماء وادعاءات بالكسب غير المشروع، لكني كنت أقصد أنه للرواية الواحدة أكثر من رواية ورأي، وأننا لا نترك أنفسنا لصوت واحد يحتكر الفتوى والدين.. أليس في ذلك عبرة”.

وعبر إبراهيم عيسى عن استيائه من طريقة التعامل معه، قائلا: “كل اللي كنت بقوله للقصة الواحدة أكثر من وجه، والواقعة لها أكثر من رواية، وعلينا ألا نترك أنفسنا لفكر واحد يحتكرنا.

يذكر أن الكاتب إبراهيم عيسى أثار الجدل بتصريحاته حول واقعة الإسراء والمعراج، وأكدت النيابة العامة بدء التحقيق فيما ذكره، كما أعلنت نقابة الإعلاميين انتظارها لتقرير لجنة الرصد، لبحث موقفها من الأزمة، كما أعلن الفنان مصطفى درويش انسحابه من فيلم “الملحد” الذي كتبه “عيسى” على خلفية تصريحات الأخير.

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