إبراهيم عيسى يتراجع: لم ولن أنكر واقعة “المعراج”.. وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي إبراهيم عيسى على إثارة الجدل خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات واقعة «المعراج»، قائلا: «عاهدت في نفسي ألا أرد على أي مهاجم أو ساب أو شاتم، لكن يبدو أن هذه المرة ليست كأي مرة ولا كل مرة، وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ وفى ملايين من البشر تدخلوا في أفكاري وتحكموا في».

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن الكثيرين تدخلوا في حياته الخاصة وسبوا وهاجموا وزوروا تصريحاته، مضيفا: «ما تعرضت له محكمة تفتيش بملايين البشر مما يحتاج إلى نقاش أتمنى يكون هادئا، وأنا من الذين يدعون إلى حرية الرأي والتعبير والاختلاف والتنوع والإيمان بحرية العقيدة».

وأوضح عيسى أنه «لم ينكر واقعة المعراج وحدث سوء فهم»، قائلا: «حدث سوء فهم عندما تحدثت عن المعراج بسبب تربص البعض بي، ولم أتبنَ الروايات الواردة، ولم أنكر المعراج، وقلت إن في روايات مختلفة في الكتب عن الواقعة، وإن بعض اللي بيتكلم عن واقعة المعراج يقول إنها لم تحدث، وكنت بقول للشيوخ قولوا للناس على الروايات المختلفة فقط»، مؤكدًا أنه «بعد هذا التصريح انهالت عليه التهم بأنه يطعن في المعراج ويطعن في الدين».

وعبر الإعلامي إبراهيم عيسى خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، عن استيائه من طريقة التعامل معه، بعد ما نسب إليه في واقعة المعراج ، متابعا: «كل اللي كنت بقوله للقصة الواحدة أكثر من وجه، والواقعة لها أكثر من رواية، وعلينا ألا نترك أنفسنا لفكر واحد يحتكرنا».

واستكمل: «إدارة الحوار في الاختلاف المفروض فيها أوامر ربانية لمدعي التدين والمفروض يتمسك الداعي بسمات الهداية والدعوة، وفين الموعظة الحسنة في الاتهامات الموجهة ضدي»، موجهًا كلامه لمهاجميه: «إذا ادعيتم الدفاع عن الدين ما هي الحكمة في إلقاء تهم الكفر أو الردة عليّ والتطاول عليّ وعلى عائلتي والتدخل في حياتي الشخصية؟!».

وأكمل إبراهيم عيسى : «أنا رديت وقولت إنهم مخبيين عليكي أكتر من كده، لأنهم يقولون دائمًا أنصاف الحقائق، ثم ذكرت أن المعراج قصة وهمية، على حسب ما ذكرته بعض الكتب في التاريخ والسنة، لكن كان يوجد تربص وسوء نية.. كنت فاكر الناس ما بتقرأش فقط، ولكنهم لا يسمعون أيضا».

وأكمل الإعلامي إبراهيم عيسى : «الناس تصورت إني أقوم بهدم ثوابت الدين، وقالو عليّ مرتد كافر ابن ستين.. وبيهدم الدين.. ولكن لم أقم بإنكار هذا الإسراء، ولم أنكر المعراج ، وقولت إن هناك روايات مختلفة بشأن هذا الموضوع».

وتابع إبراهيم عيسى :«أنا لا أكف عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.. ولكن الفظاظة زادت والتوحش والعدوان أصبح مبالغًا فيه، وأصبح هناك فئات تفرض عليك رأيها». وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى: «التنوع والتعدد موجود في الدين ومطالبون بأن نؤمن به».

واستطرد الإعلامي إبراهيم عيسى :«فين الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن التي تدعونها على أنفسكم، من أعطاكم الحق في إلقاء تهم الردة وتتبع حياتي الشخصية والعائلية؟!». وأكمل :«ما هذا العدوان والغليان الذي دار في أنفسكم.. عايزين تقتلوني. طب لما تقتلوني زي ما هددتوني هتكسبوا إيه؟!.. هل الإسلام أمركم بذلك؟!».

وأكمل إبراهيم عيسى موجهًا حديثه للمصريين: «رجال الدين يخاطبونكم على أنكم عوام وهم أصحاب العلم.. ولم أنكر المعراج والناس طعنت في ديني وقالت عليّ إن مرتد وكافر».

وأكمل أبراهيم عيسى : «العلم الديني ملك للجميع، ولم أقل حرفًا مما ادعاه البعض بإنكار المعراج ، حيث إن السلفيين استغلوا هذا الأمر وروجوا بأن هذه الفئة التي تمثلني هي محسوبة على الدولة وتسيطر على العقول».

وتابع إبراهيم عيسى : «الناس هتقول بعد هذه الحلقة خوفت وتراجعت، لكني لم أنكر وجود المعراج .. واللي قال إني أنكرت المعراج يروح لطبيب أنف وأذن وحنجرة على حسابي».

واستفاض الإعلامي إبراهيم عيسى : «واجهت تهديدات وسفكًا للدماء وادعاءات بالكسب غير المشروع، لكني كنت أقصد أنه للرواية الواحدة أكثر من رواية ورأي، وأننا لا نترك أنفسنا لصوت واحد يحتكر الفتوى والدين.. أليس في ذلك عبرة».

اقرأ أيضا

السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف بتهمة هتك العرض 7 فتيات

بعد “معنديش مشكلة مراتي تتباس”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري

بحضور أصدقائها المقربين.. دنيا عبدالعزيز تحتفل بعقد قرانها (صور وفيديو)