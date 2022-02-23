إصابة تيسير فهمى بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة تيسير فهمي بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالدعاء، معلنة على صفحتها الشخصية على فيس بوك: "ممكن تدعولى.. عندى كورونا وتعبانة جدا".

وأعلنت الفنانة تيسير فهمى، فى نوفمبر الماضى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتى ذلك بعد وفاة شقيقتها فى شهر فبراير الماضى بعدما تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها إلى رحلت عن عالمنا.

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