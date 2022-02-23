سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان سمير صبري، آخر تطورات حالته الصحية بعد دخول العناية المركزة بالمستشفى إثر وعكة صحية في القلب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: “بقالي سنة بتعالج كيماوي بسبب إصابتي بـالسرطان الذي تغلبت عليه، والكيماوي أثر في القلب، والمفروض إني أعمل عملية في القلب خلال الأيام القليلة القادمة وادعوا لي ربنا ياخد بإيدي وأطلع منها سليم”.

وتابع: “خلال 3 أو 4 أيام المقبلة سأخضع لعملية جراحية، وهي عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة وإن شاء الله أقدر اتخطاها، وعمرى ما بنسى إني أول واحد راح خط بارليف بعد انتصار جيشنا في نصر أكتوبر 1973 وهذا أكثر شيء أعتز بيه”.

وأشار: “ناس كتير زارتني في المستشفى ومنهم ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده، وأشكر الرئيس السيسي لأنه رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر ولو أنا كنت بصحتي كنت عملت 9 آلاف برنامج عن إنجازات الرئيس”.

وكان الناقد الفني رحاب الدين الهواري، كشف أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري والتي أدت إلى دخوله المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، قائلًا: “ضغط الشغل لأن الأستاذ سمير صبري حتى آخر لحظة كان بيجهز لبرنامج يسمى ذكرياتي كان سيقدمه بنفسه”.

وتابع الهواري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية ten،: “أول حلقة من برنامج ذكرياتي الذي سيقدمه الفنان سمير صبري كانت ستذاع اليوم الساعة الرابعة، ولكن إرهاق العمل والتفكير الدائم في البرنامج، ربما كان ذلك سببًا في دخوله المستشفى وغرفة العناية المركزة”. مشيرا إلى أن الفنان سمير صبري أصر على أنه سيخرج قريبا من المستشفى لاستكمال برنامجه.

ومن جانبه كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه زار اليوم الفنان سمير صبري فى المستشفى بصحبة وفد فني ضم كلا من إلهام شاهين، وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ومنير مكرم.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية “دي أم سي”: “الفترة التى قضيناها في المستشفى مع الفنان سمير صبري شهدت الكثير من المزاح والضحك، وحالته الصحية جيدة وفي تحسن”.

وعن موعد خروج الفنان سمير صبري من المستشفى، أضاف: “الفنان سمير صبري سيخرج من المستشفى خلال أيام بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية”.

وكان الفنان سمير صبري كشف في وقت سابق عن العديد من الجوانب الشخصية في حياته بداية من نشأته وصولًا لدخوله المجال الإعلامي والفني، خلال حلقة نقاشية على هامش فعاليات الدورة الـ 53 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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