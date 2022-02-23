ياسمين رئيس تتحدث عن التجريح وطول اللسان في منشور جديد بعد طلاقها من هادي الباجوري

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة ياسمين رئيس، حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها، بمنشور غامض، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”.

وكتبت ياسمين في حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: “الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس منزلة يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة لسانه”.

على جانب أخر كانت الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري تصدرا التريند بعد إعلان ياسمين طلاقها من هادي مؤكدة عبر تغريدة لها، أن عشرتهما كانت طويلة لكنها لم تدم، حيث كتبت ياسمين رئيس تغريدة على تويتر وقالت: “وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

وهناك العديد من الأعمال الفنية التي جمعت بين هادي الباجوري وياسمين رئيس ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل عرض خاص وهو أول تجربة درامية للمخرج هادي الباجوري، وهو من إنتاج عام 2010، ويدور حول خمسة شباب يحاولون دخول عالم جديد عليهم وهو عالم الفن، ويشترك الخمسة في الحلم نفسه رغم اختلاف أسباب رغبتهم في تحقيقه، وكانت ياسمين رئيس من أبطال المسلسل.

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