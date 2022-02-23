فنان شهير يتبرع بفرش شقة والد المطربة بوسى بالشرقية

ابو ظبي - احمد الجزار - امتزجت دموع الفرحة والسعادة الغامرة بعد قيام فنان مشهور بفرش شقته التي يعيش فيها بمنطقة شارع الحمام فى الزقازيق بمحافظة الشرقية وإعادة دهان الحوائط وتصليح الأرضيات والحمام.
وأكد عم محمد شعبان 87 سنة، أنه تفاجأ بأن فنانا مشهورا تواصل معه منذ أسابيع وأخبره بتلبية كل طلباته، ذلك عقب ظهوره علي مواقع التواصل الاجتماعي يشكو غدر الزمن، وأنه يعيش عيشة غير آدمية داخل الشقة، بجانب إهمال أبنائه رعايته من بينهم الفنانة بوسى.
عم محمد شعبان أكد أن حال الشقة تبدل فى 3 أيام، بعد تكليف الفنان شركة متخصصة فى التشطبيات، بالقيام بالتصليحات والفرش من حجرة نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية.
وقال عم محمد: إنه يشعر بالحزن بسبب الضرر النفسى والمعنوي الذى تعرضت له ابنته بسبب الفيديو المتداول يشكو فيه حاله، وأنه يعتذر لها عن أي ضرر مضيفا: أن الضنا غالي مهما حصل.
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