“الموسيقيين” ترد على حمو بيكا بعد اتهامه أحد أعضائها بالرشوة: النيابة حكم بيننا

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بقيادة هاني شاكر، بيانًا صحفيا منذ قليل، للرد على تصريحات مطرب المهرجانات حمو بيكا، واتهامه لبعض أعضاء النقابة بالحصول على رشاوى، من أجل الحصول على تراخيص.

وجاء نص البيان كالتالي: “النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك، يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة، لكل أعماله والنقابة طوال الـ6 سنوات الماضية، حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس”.

وأضاف البيان: “أي إدعاء على أعمال المجلس، أو على أحد أعضائه، بمناسبة كونه عضوًا مختارًا من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة، تناقش أدلتها ثبوتًا وعدمًا، وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع البيان: “النقابة حريصة كل الحرص على الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لأستبيان الحقيقة جلية للجميع وفقنا الله جميعا لما فيه الخير”.

وكان حمو بيكا قد أعلن تقديمه لبلاغ للنيابة العامة، ضد أحد مسئولي نقابة المهن الموسيقية، مدعوما بالأدلة والمستندات التي تؤكد التصريحات التي قالها في أحد البرامج التليفزيونية، والتي أوضح خلالها بتلقى أحد أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لرشاوى مالية لقبول قيد بعض مطربي المهرجانات.

وأصدر حمو بيكا بيانا جاء فيه: “في إطار الأحداث الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد في أحد البرامج التليفزيونية على لسان حمو بيكا، وما يتعرض له من تعسف واستغلال من أحد أعضاء نقابة الموسيقيين، والجدل الذي أثير في هذا الشأن، والذي دفع الفنان حلمي عبد الباقي بصفته عضو نقابة الموسيقيين، بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام، ضد حمو بيكا”.

وتابع البيان: “الفنان حمو بيكا يؤكد أولا على احترامه الكامل لكيان نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدا على أن كل ما قيل بشأن استغلال وتعسف أحد أعضاء مجلس النقابة للفنان حمو بيكا وبعض الفنانين دون الآخرين، هو حقيقة ثابتة ومؤكدة بالمستندات الورقية والفيديوهات والشهود، وإن عدم ذكر الأسماء كان من قبيل الاحترام الكامل لكيان نقابة الموسيقيين، والتي كنا ننتظر منها الوقوف على مضمون حقيقة ما ورد بإجراء التحقيق الداخلي بالنقابة بشأنها، خصوصا وأن الشخص المقصود بذلك سبق اتهامه في مثل هذه الأمور من قبل، وتحرر عنها العديد من القضايا، وأنه ليس فوق مستوى الشبهات”.

وأشار البيان: “بما أن الأمور قد حرت دون أي حراك من النقابة واللجوء إلى القضاء فإننا تأكيدا للحقيقة المؤكدة، فسوف نتقدم غدا بإذن الله إلى النيابة العامة ببلاغ بمضمون ما ورد باللقاء التليفزيوني كاشفين فيه الأسماء والوقائع تفصيلا مؤكدا بما لدينا من كافة أدلة الثبوت للتحقيق فيها وصولا للحق، والذي كنا ننتظره من نقابة الموسيقيين، باعتبار أن الفنان حمو بيكا رمزا جديد لفن المهرجانات الذي تتراقص على أغانيه الملايين في مصر، والوطن العربي بل والعالم، وهو ما شكل ظاهرة فنية جديدة فرضها الواقع الجديد للعالم أجمع، والذي اقترف أثره فيها العديد من الفنانين والممثلين، وهو ما جعل الفنان حمو بيكا متفردا في هذا النوع من الفن في كافة ارجاء الوطن العربي والعالم”.

واختتم: “فإننا نؤكد أنه ليس في تقديم البلاغ المشار إليه ثمة إساءة إلى نقابة الموسيقيين، مؤكدين على احترامنا الكامل لنقيبها وكافة الرموز الموسيقية المحترمة بها، وتاريخهم الفني الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والله تعالى المستعان والموفق”.

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