شاهد.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من المغرب

شاركت المطربة، كارمن سليمان، جمهورها، بأحدث إطلالاتها من زيارتها في المغرب، ونشرت مجموعة صور لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت سليمان بإطلالة كاجوال، وكتبت معلقة من خلال صورها: "مدينة "أصيلة" جوهرة شمال المغرب ".

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