شاهد.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة صباحية مشرقة

شاركت الفنانة، دينا فؤاد، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت فيديو جديداً لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت دينا فؤاد معلقة من خلال الفيديو: يوم جديد كله حياة.

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