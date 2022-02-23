محمد مكاوي يحتفل بخطوبته (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الممثل محمد مكاوي بخطوبته على الموديل نورهان عماد مساء اليوم. وشارك محمد مكاوي جمهوره فرحته ونشر مجموعة صور من حفل الخطوبة. واختار محمد مكاوي تاريخا مميزا 22-2-22 ليكون احتفاله بهذه المناسبة، ونشر الصور عبر حسابه على “إنستجرام”، وكتب: “قلبي، حياتي كلها..الحمد لله”.

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