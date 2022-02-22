النجمة مصر التي تميزت بجمالها الفتان خانت زوجها مع فنان شهير وتزوجت شيخ متدين .. لن تصدق من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة الكبيرة مديحة يسري اسمها الحقيقي "هنومه حبيب خليل علي" من مواليد 3 ديسمبر 1918 بمحافظة القاهرة، لم تتلقى سوى التعليم الإبتدائى، كانت تتميز بقدر كبير من الجمال فأشار عليها اصدقائها بالعمل في الفن.

ارسلت صورة لها الي مجلة الكواكب فتم اختيارها كأجمل وجه وتم عرض صورتها في المجلة شاهدها الكاتب الكبير عباس محمود العقاد فطلب منها ان تحضر صالونه الادبي ورشح لها مجموعة من الكتب لكي تصبح مثقفة مع مرور الوقت بدأ العقاد يتعلق بمديحة يسري لدرجة انه طلب يدها للزواج ولكنها رفضت لفارق السن بينهم.

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بعد ذلك عرض عليها المخرج محمد كريم ان تمثل في فيلم يحيا الحب من بطولة محمد عبدالوهاب، بعد ذلك مثلت في فيلم رصاصة في القلب.

بعد ذلك تعرفت علي الفنان والمطرب محمد امين الذي عرض عليها الزواج فوافقت واستمر هذا الزواج 4 سنوات وخلال هذا الزواج حدثت قصة حب بينها وبين أحمد سالم خلال عملهم سويا في فيلم المستقبل المجهول فطلبت الطلاق من زوجها وتزوجت احمد سالم واستمر هذا الزواج لمدة عام ثم تركها وتزوج اسمهان.

بعد ذلك في عام 1954 تعرفت على الفنان محمد فوزي وحدثت بينهما قصة حب فتزوجها واستمر هذا الزواج لمدة 10 سنوات وقد شاركته في كثير من افلامه واسسا سويا شركة لانتاج الافلام.

انجبت مديحة يسري من محمد فوزي بنت وولد، البنت توفيت صغيرة والولد الذي كان اسمه عمرو توفي في حادث سيارة وهو بعمر 26 سنة وقد كان بطل مصر في رياضة الكاراتيه. بعد وفاة ابنها اعتزلت التمثيل لمدة 10 سنوات حيث اصيبت بحالة اكتئاب شديدة وبعد ذلك عادت الى الفن نتيجة نصيحة المقربين لها لكي تنسى احزانها.

كانت اختها وزوجها على علاقة صداقة بالشيخ سلامة الراضي وهو شيخ الطريقة الجازولية وفي احد الايام عرض عليها الزواج فوافقت واشترط عليها ان تعتزل الفن وبعد فترة عاد الشيخ سلامة لزوجته الاولي فطلبت مديحة يسري الطلاق وبالفعل انفصلوا عن بعض.

ايام جمال عبدالناصر أمم جميع اموالها حتى القصر الذي كانت تعيش به تم تأميمه فأضطرت ان تسكن في مكتبها. آخر افلامها كان الارهاب والكباب مع الفنان عادل امام خلال فترة التسعينيات وفي أواخر التسعينيات عينها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عضوة بمجلس الشورى.

توفيت مديحة يسري يوم الاربعاء 30 مايو 2018 في مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع الامراض المصاحبة للشيخوخة.