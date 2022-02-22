نبيلة عبيد تهنئ دنيا عبد العزيز بعقد قرانها

هنأت الفنانة نبيلة عبيد الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و كتبت نبيلة عبيد :الف مبروك يا احلى عروسه في الدنيا كلها.... دنيا حبيبتي وعريسها الجميل مصطفى.... مبروك و ذكان نفسي اكون معاكم بس انا حاضره فرحتك بقلبي و روحي.... مبروك...

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