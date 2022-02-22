بعد شعورها بالظلم.. ريهام سعيد: “حاسة إني هموت قريب وادعولي ربنا يغفرلي وهذه وصيتي للرئيس”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت مقدمة البرامج ريهام سعيد رسالة طويلة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، شاكية من قرارات إيقافها عن مزاولة المهنة بسبب أخطاء تجدها لا تقارن بالتشكيك في معراج الرسول الكريم.

كتبت ريهام سعيد: “اقسم بالله كل حرف هاكتبه صادق و من قلبي، أنا حاسة إني هموت قريب عشان كده هابعد عن السوشال ميديا عشان اقعد مع أولادي اكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي، غالبا إحساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء في يوم من الأيام الدنيا قامت عليا عشان ثعلب، أما المعراج وإنكارها عادي، تامر أمين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف ٣ شهور، لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج آلاف من السمنة وعمليات ببلاش ويفتروا علي ويقولوا إني قلت أن ريحتهم وحشه واتوقف سنة، فتاة المول ولا تحرش ولا نيلة وأجيب فيديو وهي معه، محدش يشوفه واتحاكم وأدفع اللي ورايا واللي أدامي لسما المصري عشان تتنازل لأن هي اللي زقاها عليه”.

وتابعت: لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليه كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، مش مسامحة أي صحفي كتب عني كلمة ظلم مش مسامحة أي واحد كتب كومنت موت بيها أطفال القلب، كفايه إن أي حاجه الإعلام بيتكلم فيها دلوقتي أنا متكلمة فيها من عشر سنين.

وأضافت: مش مسامحة ولا هسامح، مش مسامحة اللي بتسحر لي كل شوية، مش مسامحة حسن شاكوش واللي عمله في أولادي، مش مسامحة أي حد ساهم في خراب بيتي وضياع مجهود سنين ومش مسامحة أي حد أنا معرفوش ضدي وبيحاربني وأنا مش عارفة، المهم إني أجهز للقاء ربنا أعوض الصيام وأصلي كتير واتصدق وأدعي، أدعو لي أنتم كمان ربنا يغفر لي. ريهام بتجيب مشاكل طب وراحت فين المشاكل لما قعدت في البيت؟

واستكملت: آخر حاجة هاوجحهها للريس أنا لو مت وصيتي أولادي يعرفوا أنا حققت و عملت إيه لأن أكيد حضرتك مش عارف برضوا، أنا أولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم والقضايا، أنا ابني كان عنده شهرين زارني في السجن، أنا بهدلت أهلي معي عشان ولا حاجه، كنت فاهمة إني هصلح الكون.

على جانب آخر، كانت ريهام سعيد قررت اعتزال العمل الإعلامي والعودة إلى التمثيل، مكتفية بما قدمته في مجال تقديم البرامج التليفزيونية.

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