بعد “معنديش مشكلة مراتي تتباس”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة ياسمين رئيس خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري بعد زواج استمر لـ12 عاما!

كتبت ياسمين رئيس عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “﷽

“وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”

صدق الله العظيم

الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”

معنديش مشكلة مرتي تتباس

كان المخرج هادي الباجوري قد أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته ما عرضه للهجوم والانتقادات اللاذعة، حيث صرح بأنه لا يمانع من تقديم زوجته ياسمين رئيس مشاهد رومانسية قائلًا: ماعنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، وذلك خلال استضافته في برنامج كلام الناس.

كما دافع الباجوري عن الفنانة هند صبري في مسلسل البحث عن علا، قائلًا: إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل!.

يذكر أن ياسمين ظهرت أمام في صورة وهي تؤدي العمرة، بعد انتهائها من عرض مسرحيتها “أحفاد رية وسكينة” مع دينا الشربيني في موسم الرياض.

أما آخر أعمال هادي الباجوري فكان مسلسل “البحث عن علا” الذي شاركت في بطولته هند صبري وندى موسى وهاني عادل ومحمود الليثي.

كانت ياسمين والباجوري كشفا عن تفاصيل قصة حبهما منذ بدايتها، وفي أول لقاء لهما، أخبرته أنها ستتزوجه!

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