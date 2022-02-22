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اختفى قبل 20 سنة.. اتفرج ظهور مفاجئ لنجل نور الشريف في مسلسل "الحاج متولي".. والصدمة في مهنته الحالية؟

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الرياض - محمد الاطلسي - منذ 20 عاماً، نال الطفل أيمن محمد أيمن شهرة واسعة بسبب ظهوره مسلسل "الحاج متولي" فكيف أصبح الطفل أيمن اليوم؟

اليوم وبعد مرور سنوات طويلة تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لأيمن الذي أصبح شاباً ولاحظ الجميع تغيرا كبيرا في شكله.

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وظهر أيمن في الصورة أمام أحد المطارات حيث يعمل حاليا في مجال الطيران بعد أن ابتعد عن مجال التمثيل.

وجسد أيمن في مسلسل "عائلة الحاج متولي" دور الطفل سمير، ابن نور الشريف واختفى عن الأضواء منذ ذلك الحين.  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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