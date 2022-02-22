كشف الناقد طارق الشناوي تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد نقله للمستشفى أمس، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية. وكتب طارق الشناوي عبر فيسبوك قائلا:" أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الاغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة.. سمير في المستشفي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله اتمني ان يتوقف البعض عن اطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق الشناوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد نقله للمستشفى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.