شاهد.. يسرا تنشر صور جديدة لها على إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت يسرا، رفقة الفنانتين "نيكول سابا" و"إلهام شاهين"، مرتدين جميعا بالطو باللون الأبيض. وعلقت قائلةً: "مع أصحابي إلهام ونيكول"، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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