فريال يوسف: عندي مصاريف علاج وسألجأ للقضاء للحصول على أجوري المتأخرة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة التونسية فريال يوسف أنها قررت اللجوء للقضاء للحصول على أجورها المتأخرة عن عدة أعمال شاركت بها خلال السنوات الماضية.

وقالت فريال يوسف في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: “صرفت من جيبي حتى نهاية المسلسل وفي النهاية لم أحصل على شيء، وفي مسلسل خاتم سليمان لم أحصل على نصف أجري، ونفس الشيء في مسلسل السبع بنات، ولم أحصل على أكثر من نصف أجري في مسلسل الفنانة نادية الجندي أسرار، ولم أحصل على أجري بالكامل في مسلسل ابن ليل لأن شركة صوت القاهرة أفلست وتم إغلاقها، وأيضا في مسلسل الضاهر، وفيلم محمد حسين.”

وأضافت: “القائمة تطول وأنا تواصلت مع النقابة وللأسف هي غير قادرة على مساعدتي بعد كل هذه السنوات، وأنا عندي مصاريف علاج وقررت اللجوء للقضاء، وأتمنى أن تتم تصفية الموضوع وديا.”

وردا على سؤال عن سبب قلة أعمالها قالت: “مسيرتي كانت جيدة في بداية دخولي الوسط الفني، وأنا التزمت بقرار مشاركة الأجانب في عمل واحد، ولا أعرف كيف قام آخرون لم يلتزموا بتصفية الموضوع مع النقابة.”

وأضافت: “حدثت لي ضربات وانتكاسات، وكثيرا ما كنت انضم لعمل وأشارك في بروفات الطاولة وأضع أفكاري ووقتي في العمل وبعدها يتم استبدالي بممثلة أخرى.”

يذكر أن فريال يوسف تشارك في الموسم الرمضاني 2022 من خلال مسلسل “عالم تاني”.

ومسلسل “عالم تاني” بطولة رانيا يوسف، ونضال الشافعي، وفريال يوسف، وفراس سعيد، وسميرة صدقي، وصوفية، وتميم عبده، وإلهام عبد البديع، ومروة عبد المنعم، وتأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

تدور أحداث المسلسل حول “نغم” عازفة البيانو التي تتعرض لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها، سواء كان زوجًا أو صديقة أو أخًا.

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