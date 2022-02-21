لا تقدر بثمن: اتفرج الفنانة أحلام تتلقى هدية « ضخمة » من إبنة الملك سلمان بن عبد العزيز.. لن تتوقع ماهي؟! ( صور)

الرياض - محمد الاطلسي - تلقت النجمة أحلام هدية خاصة من ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي عبارة عن ثوب فخم ظهرت فيه أثناء احيائها لجلسات العاذرية خلال موسم الرياض في السعودية. وتألقت أحلام بثوب يشبه العباءة من المخمل الفخم باللون النيلي، ومطرزة بخطوط مبدعة باللون الفضي وبأكمام واسعة مزينة برسوم مبهرة، منحت الإطلالة التي اختارتها لها إبنة الملك السعودي المزيد من الفخامة والرقي.

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وبينما تساءل عدد من الجمهور عن سعرها قال آخرون أنها لا تقدر بثمن. وأوضحت أحلام في حديث صحفي أن إطلالتها كانت هدية من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وبأنها هي مَن اختارت التطريز والثوب النجدي، وقالت خلال الحوار: "أبي أشكرك طال عمرك، أنا والأميرة حصة صديقات عمر من أكثر من 26 سنة، حبت أن تكون إطلالتي هي إطلالة نجدية، أنا كثير عجبتني وأتمنى تكون عجبتكم كلكم". وشاركت النجمة الاماراتية متابعيها على تطبيق انستغرام مجموعة من المقاطع من الحفل، وحرصت على إظهار ثوبها الفخم، ولفتت الأنظار بصوتها العذب وقدرتها على الغناء خلال جلوسها لفترة طويلة، وكذلك التقطت مقطع فيديو مع زوجها مبارك الهاجري الذي يحرص على التواجد معها في أغلب حفلاتها ولا يتوانى في دعمها ومساعدتها في اختيار الأغاني.

وكانت أحلام قد أحيت في جلسات العاذرية بموسم الرياض، حفلا الخميس الماضي، بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد، وقدما معاً أكثر من ديو، إضافة إلى غناء أشهر أغانيهما القديمة والحديثة.