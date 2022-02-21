انهيار حنين حسام خلال جلسة محاكمتها: “يارب معملتش حاجة ونفسي أروح لأمي”

ابو ظبي - احمد الجزار - انهارت المتهمة حنين حسام اليوم أثناء محاكمتها بتهمة الاتجار بالبشر أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، بعد سماعها لأقوال الشهود.

وقالت باكية والله ما عملت حاجة، ، عايزه أروح لأبويا وأمي”.

وقالت الشاهدة ان حنين طلبت منها تسجيل فيديوهات مقابل الحصول على مبالغ مالية من 36 دولار إلى 3 آلاف دولار ، وأضافت انها لم تتقابل معها ولم تتقاضى أي مبالغ مالية منه.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيا على فتاة التيك توك حنين لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

وتواجه المتهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، عن طريق استغلال فتيات واستخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ لتحقيق أرباح مادية طائلة، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، وتمت هذه الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر

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