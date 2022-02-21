وفاة عادل عبدالعال دكتور الطب البديل بأزمة قلبية مفاجئة

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي الدكتور عادل عبدالعال، المتخصص فيما يعرف باسم خبير “الطب البديل” القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية، مساء الأحد، حيث سادت حالة من الحزن بعد أن نشر نُعي له على صفحته بموقع “فيسبوك”.

وتساءل كثيرون عن سبب وفاة الدكتور عادل عبدالعال خبير الطب البديل والأعشاب، لاسيما أنه لم يعلن عن إصابته بأى أمراض خلال الفترة الماضية.

ولم تذكر الصفحة سبب وفاة الدكتور عادل عبدالعال، فيما خيمت حالة من الحزن والدعاء على رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الدكتور عبدالعال الشهير بالعلاج بالطب البديل.

وأوضح أحد أقارب الفقيد سبب وفاته، مؤكداً أنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته مساء أمس الأحد، موضحًا أنه ستتم مراسم الدفن في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة بمحافظة الدقهلية.

يُذكر أن الدكتور عادل عبدالعال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب، وكانت له عدة كتب ينشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تلفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية.

وقد تعرض لأزمة قلبية حادة، وعليه أصيب بضيق تنفس، وتوفي مساء الأحد.

وأوضح أحد أقارب الدكتور عادل عبد العال، سبب وفاته، بأنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته مساء أمس الأحد، موضحًا، أنه ستتم مراسم الدفن خلال ساعات في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة، بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء في الساعة 4 عصرًا.

جدير بالذكر، أن الدكتور عادل عبد العال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب وكانت له عدة كتب ينشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تليفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية.

يذكر أن الدكتور عادل عبد العال قد تعرض لأزمة قلبية حادة، وعليه أصيب بضيق تنفس، وتوفى في الساعة 9 مساءً.

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