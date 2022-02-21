بعد تنفيذ إعدامه.. حكم جديد بالسجن ثلاث سنوات لـ “سفاح الإسماعيلية”

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ دبور سفاح الإسماعيلية، وذلك لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه مذبحة الإسماعيلية.

السجن المشدد 3 سنوات لسفاح الإسماعيلية

وكانت جنايات الإسماعيلية أصدرت حكم بالإعدام شنقاََ على عبد الرحمن نظمي منذ 45 يومًا، وذلك بعدما وجهت المحكمة له تهمة القتل عمدًا ورعب المواطنين في الشارع، كما ألزمته المحكمة بدفع 100‪ الف جنية لأسرة المجنى عليه المدعو أحمد محمد صديق، كحق لهم في الدعوة المدنية، وذلك بتاريخ 5 يناير من الشهر السابق.

محامي المتهم يقدم طعن لمحكمة النقض

ويستعد أشرف ثابت، محامي المتهم دبور، المعروف إعلاميًا بـ سفاح الإسماعيلية، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء الـ 60 يوم منذ صدور الحكم.

وتعود الأحداث الواقعة عندما تعدى دبور على مواطنًا بالقتل والذبح علنناََ في الشارع أمام المارة بمنطقة البلابسة بحي ثاني بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وأرسل المتهم دبور قبل حكم الإعدام عليه خطابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتي الجمهورية، وقال المتهم في رسالته إلى أسرته: طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير.

وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض له في محبسه، كما طالب والدته بتربية حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

اقرأ أيضا

تامر حسني يكشف بالصور تفاصيل “بحبك” أول فيلم من إخراجه: “رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير”

فاطمة عيد تدافع عن “طبيب الكركمين” : عالج زوجي حرام يقبضوا عليه (فيديو)

عباس أبو الحسن يدافع عن إبراهيم عيسى: “مش فاهم غلط في إيه؟”