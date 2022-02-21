بالفيديو.. لطيفة تغنى مع فتاة من ذوى الهمم وتعدها بهذا الأمر

نشرت الفنانة لطيفة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجترام” فيديو يجمعها بفتاة من ذوى الهمم فى الرياض. وظهرت لطيفة فى الفيديو: وهى تغنى معها أغنية “إن شاء الله ”، ووعدتها بدعوتها إلى أول حفل لها بالرياض وغناء الأغنية على المسرح. وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة : “ من أحلى الأيام اللي انا قضيتها في الرياض زيارتي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهم جيل المستقبل و الله يحميهم واحنا منهم و ليهم ، و بدرية من الناس اللي علموا في حياتي و يا رب اشوفك قريب تاني يا بدرية و على فكرة بدرية كانت من ضمن الأطفال اللي اتأهلوا في هذه الجمعية وبعد ما كبرت أصرت انها تكمل حياتها في الجمعية تساعد الأطفال وهي فعلا مثال للأخوات اللي انا بعتز وبفتخر بيهم ” .

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