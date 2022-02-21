شاهد.. مي كساب تشوق جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل الحلم

شوقت الفنانة مي كساب، جمهورها، للحلقة الأخيرة من مسلسل الحلم، ونشرت البوستر الرسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتبت مي كساب لمتابعينها من خلال البوستر معلقة:النهارده إن شاء الله الحلقه الأخيرة من مسلسل #الحلم نتمني تكونو اتبسطو شكرا للجمهور الكريم حبكم حياه ❤️???? تعرض الحلقه اليوم الساعه ٩ مساءً علي #قناه_الحياه.

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