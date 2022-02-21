الفنان كريم الحسيني بعد بيعه المشروبات بالشارع: مش مكسوف ومتمسك بحلمي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ الفنان كريم الحسيني الجمهور بتحويل سيارته لمشروع بيع المشروبات الساخنة في الشارع.

وقدم كريم الحسيني الشكر للفنانين خلال مقطع فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “أشكر الجميع على المشاعر الجميلة وخاصة الفنانين اللذين عرضوا مساعدتي تقديم المساعدة لي، ولكن الحمد لله مستورة، ولكني أما فكرت أعمل المشروع دا كي لا أضطر للمشاركة في أعمال أنا غير راضي عنها مثل أفلام دون المستوى”.

وأضاف كريم الحسيني: “لم أتعاقد على عمل درامي أشارك به في رمضان 2022، ولكن الحمد الله مستورة ولكني قررت أن أفتتح مشروع جديد بخلاف الفن، مثل أي فنان يفتتح مشروعا جديدا مثل المقاهي أو المطاعم، وبيبقى معروف أن فيه فنان فتح كافيه وبيعد فيه”.

وذكر: “لعل مشروع بيع المشروبات الساخنة في الشارع مخاطره أقل، عشان ممكن أفتح كافيه كبير ويخسر وساعتها هكون حطيت فيه مبلغ كبير جدا”.

وتابع كريم الحسيني: “بشكر كل الناس اللي فكرت في حاجة خير زي دي، والناس اللي دعمتني وكانوا فخورين بيا، وناس كتير قالت كان نفسها تفتح المشروع بس مكسوفين، وأنا مش مكسوف الحمد لله الشغل مش عيب، وأعمل اللي أنت عايزة وخليك متمسك بحلمك، واللي يخليك متمسك بحلمك، وحاليًا أنا على ذمة مسرحية (زقاق المدق)، ومبسوط بيها جدًا وهنكمل في العيد تاني إن شاء الله”.

واختتم كريم الحسيني: “عندي عرض (أمر تكليف) مشروع من 2018، وهنلف بيه قنا والمنيا ومحافظات تاني، ومبسوط جدًا إن العرض ده راجع، وكل الناس اللي حوالينا عارفين أن موظفين مسرح الدولة بيشتغلوا حبًا في المسرح، وبنصرف فلوس كتير أقل من اللي إحنا بناخده؛ لأننا هنعمل حاجة هتأثر في الناس بعد ما نمشي، وبشكركم على مشاعركم النبيلة”.

وكان كريم الحسيني قد أعلن أول أمس افتتاح مشروع تجاري جديد وهو عبارة عن سيارة متنقلة لبيع المشروبات الساخنة، ونشر فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Facebook أثناء تحضيره لبعض المشروبات الساخنة وكتب معلقا: “مشروعي الجديد، الشغل مش عيب”.

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