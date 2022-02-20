تامر حسني يكشف بالصور تفاصيل “بحبك” أول فيلم من إخراجه: “رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان تامر حسني، عن الصور الأولى من كواليس فيلم «بحبك»، الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، إذ يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.

والفيلم يشهد أول تجربة إخراجية لتامر في السينما، بعد أن قام بكتابة فيلمه السابق “مش أنا”.

وكتب تامر حسني تعليقا على الصور: “مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)”.

وتابع: “طبعاً في ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبِك و ناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيره جداً، الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير”.

وأضاف تامر حسني مخرج وبطل فيلم “بحبك”: “اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميله هنا الزاهد و مبسوط أني أول من اكتشفها في بداية حياتها وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم”.

وقال: “مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وللأسف لسه مصورش علشان أنزل صوره، بس في أول يوم تصوير له ههريه صور، و انتظروا بعد أيام انضمام نجمه جميله مميزه من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير إن شاء الله”.

وأوضح تامر حسني: ” فرحان جداً بإنضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل وربنا يكتبله فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه”.

واختتم مؤكدا: “الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي”.

يذكر أن أخر أفلام تامر حسني كان “مش أنا” من تأليفه وإخراج سارة وفيق، وشاركه البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر وحلا شيحة. فيما شاركت هنا الزاهد في بطولة مسلسل “أنا وهي” من تأليف مصطفى حمدي، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ميرهان حسين وندى عادل.

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