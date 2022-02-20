فاطمة عيد تدافع عن “طبيب الكركمين” : عالج زوجي حرام يقبضوا عليه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - دافعت الفنانة فاطمة عيد عن الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ “طبيب الكركمين”، وذلك بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وقالت فاطمة عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر قناة ETC: “علاقتي بالصيدلي أحمد أبو النصر علاقة طيبة، وهو كان يعالج زوجي من خشونة الركبة قبل 5 سنوات وشفاه الله على يديه”.

وأضافت: “الراجل أدب وأخلاق وطيبة مشوفتش منه حاجة وحشة، لدرجة إنه عالج زوجي بدون مقابل، وهو أول شخص لجأ له زوجي في مرضه.”

وتابعت معلقة على إلقاء القبض عليه: “حرام يقبضوا عليه، ربنا يقول إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وإذا كان أخطا فيما فعل فالنيابة هي الفيصل.”

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على “طبيب الكركمين” بناء على بلاغات تم تقديمها ضده، بتهمة الترويج من خلال الإعلانات التليفزيونية لمواد وأعشاب ووصفات علاجية مجهولة المصدر تحت مسمى العلاج بالكركمين دون أي تراخيص، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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