عباس أبو الحسن يدافع عن إبراهيم عيسى: “مش فاهم غلط في إيه؟”

ابو ظبي - احمد الجزار - تضامن الفنان عباس أبو الحسن، مع الإعلامي إبراهيم عيسى ضد حملة الهجوم التي يتعرض لها عقب تصريحاته الأخيرة، عن الإسراء والمعراج الذي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتب عباس ابو الحسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “‏مش فاهم ابراهيم عيسي غلط في ايه ؟ مقالش غير أن الشيوخ يصدّوروا للعامة اعتقادتهم الشخصية”.

وتابع: “ويحجبون كتب تراثية أخري لها راي مخالف وتشكك في قصة المعراج وانهم يخفون تفصيلات هامة من تاريخ المسلمين الأوائل والخلفاء والصحابة ودي حقائق مؤكدة هو لا يدعيها. مقالش أن دة رأيه أو دعا إلى الإلحاد”.

كما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وستعلن النيابة العامة لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.

ويذكر أن قال إبراهيم عيسى خلال برنامجه، الجمعة، متطرقا لما قال إنها «قصص وهمية» يسردها المشايخ للجمهور: «لما يجي يقولك الإسراء والمعراج… طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك».

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