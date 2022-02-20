وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة تعزيز التعاون...

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير كريستيان بيرجر Christian Berger سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في مجال السياحة والآثار.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور خالد العناني بالسفير، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء تم بحث سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من دول الإتحاد الأوروبي إلى المقصد السياحي المصري.
كما تم مناقشة تطور الأعمال بالمشروعات الأثرية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والإتحاد الأوروبي والتي من بينها المرحلة الثانية من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في سبتمبر الماضي، وغيرها من مشروعات ترميم وتطوير المواقع السياحية والأثرية.
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