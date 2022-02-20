مفاجأة فنية مدوية .. هذه النجمة الشابة الشهيرة التي شاركت عادل إمام أشهر أفلامه هي ابنة شيرين .. لن تصدق من هي!

الرياض - محمد الاطلسي - ربما لا يعرف الكثير من الجمهور أن للفنانة المصرية شيرين ابنة شابة حذت حذوها وعملت في مجال التمثيل. شيرين تزوجت في بداية حياتها من المخرج محمد أسامة، وأنجبت ابنتها ميريت، والتي عملت بدورها في عرض الأزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد ذلك، وورثت بعضا من جمال والدتها، والتي مازالت تحتفظ بها مع تقدم العمر.

ميريت أسامة ظهرت على الشاشة لأول مرة عام 2008، من خلال فيلم «حسن ومرقص»، مع المخرج رامي إمام والفنان عادل إمام، وشاركت في فيلم “حلم عزيز” مع أحمد عز وشريف منير وقدمت دور زوجة “عز”، ثم شاركت أيضا في مسلسل «الرجل العناب»، وشاركت أيضا في فيلم «هاتولي راجل»، مع الفنان شريف رمزي، وأحمد الفيشاوي. ابنة شيرين قالت في حوار لها، إنها قررت أن تترك مجال التمثيل حتى لا يقال عنها أنها تعتمد على والدتها، رغم أن الأخيرة كانت تتمنى أن تكمل طريقها في التمثيل. وقالت: “والدتني حفزتني كثيراً للاستمرار في التمثيل، ولكنني كنت أود أن أثبت نفسي بعيداً من والدتي. لا أرغب بأن يُقال انها ساعدتني، بل أكثر ما يعنيني هو ان يُقال أن شيرين ربتني كأم”.

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ميريت بدأت بعد ذلك خطواتها في مجال المطبخ والطهي، حيث كانت تحلم منذ صغرها أن يكون لها مطعم خاص بها، ودرست فن الضيافة، وتفكر ان تقدم كتاب في هذا الفن. ميرت تزوجت من رجل الأعمال أحمد حنفي عام 2015. شيرين من مواليد عام 1956، تزوجت من المخرج محمد أسامة عام 1986، وانفصلت عنه عام 1989، وشاركت شيرين في عدة أعمال ناجحة ومنها في السينما: «الإرهابي، بخيت وعديلة، الجحيم»، ومن أعمالها في الدراما: «سابع جار، أوراق مصرية، الجبل، الهاربة، ألف ليلة وليلة، العراف، مأمون وشركاه، الفرسان، حارة العوانس، لما التعلب فات».