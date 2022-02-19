أول تعليق من هاني حتحوت بعد منعه من الظهور وإحالته للتحقيق

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المذيع هاني حتحوت، مقدم برنامج الماتش على فضائية صدى البلد، إنه لا يعرف أسباب وقفه وإحالته للتحقيق من قبل نقابة الإعلاميين.

وأضاف حتحوت، مقدم برنامج الماتش، في تصريحات صحفية: أنتظر توضيحا من النقابة بخصوص وقفي عن العمل، مؤكدا أنه تم تقييده بنقابة الإعلاميين منذ 3 شهور.

منع ظهور هاني حتحوت

وأصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، القرار رقم 5 لسنة 2022م بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

ورصد المرصد الإعلامي، التابع للنقابة، تجاوزات مهنية وخرق لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وتهيب نقابه الإعلاميين بمجموعة قنوات “صدي البلد” التنبيه على كل من يمارس نشاطا إعلاميا بها في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة لإعلاميين تقديم برامج، الإخراج، الإعداد، تحرير، المراسلة سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.

وفي وقت سابق، حذّر الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، من تكرار حادث فبركة الاتصال الهاتفي التي شهدها أحد البرامج الفضائية مؤخرًا، مشددًا على أن هذا الأمر مخالف لجميع القوانين المنظمة للإعلام، وكل القرارات الصادرة لتنظيم الإعلام وقانون نقابة الإعلاميين.

سبب إيقاف المذيع هاني حتحوت

وأكد مصدر في تصريحات صحفية أن سبب ايقاف المذيع هاني حتحوت هو تناول أمور شخصية تتعلق بأحد رؤساء الأندية في حلقات البرنامج حيث رد على تصريحات تمس هذا الشخص، وتابع: «هذه مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، لأن الأمور الشخصية يجب أن تكون خارج التناول الإعلامي للحلقات».

وأوضح المصدر أن هناك 3 مخالفات رئيسية في هذا الصدد بخصوص سبب إيقاف المذيع هاني حتحوت وهي:

1- مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.

2- مخالفة مدونة السلوك المهني.

3- عدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

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