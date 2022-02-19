بسبب وصفاته العلاجية المجهولة وغير المعتمدة.. الأمن يلقي القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت أجهزة الأمن القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الذي يبيع وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ويروج لها عبر الفضائيات، كما يدعي أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة.

قد تقدم عدد من المتضررين بشكاوى واستغاثات من الوصفات الطبية المجهولة التي يبيعها أبو النصر.

وكشفت تقارير صحفية عن تضرر آلاف المصريين الذين حدثت لهم مضاعفات طبية خطيرة أو عاهات مستديمة، ووصلت في بعض الحالات لوفاة بعض المرضى بعد تناولهم وصفات طبية مجهولة المصدر، وغير مرخصة من وزارة الصحة والسكان، بعد ظهورها على الفضائيات المصرية، خلال فقرات الإعلان أو عبر برامج طبية، كان بعضها من منتجات أحمد أبو النصر.

وخلال جولة عبر شاشات بعض الفضائيات لتتبع هذه الإعلانات، ومحتواها، وهل هذه الوصفات مرخصة من قبل وزارة الصحة أم لا؟. بدأها بفضائيات الصف الثالث والفضائيات المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات، ورصد 3 فضائيات بشكل عشوائي، وهي: “صوت العرب، Otlob Aflam، والساعة اليوم”، لمدة ساعة لكل منها، وتم رصد إعلانات لوصفات مجهولة المصدر في كل منها.

وكشف محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن كبرى الفضائيات المصرية تُذيع إعلانات أو فقرات طبية مع متخصصين أو غير متخصصين في فقرات مدفوعة الأجر لضيوف مكررين بشكل يومي، بغرض الترويج لأدوية تخسيس، يدخل في تصنيعها مادة ضارة جدا بالصحة، وسببت حالات وفاة ومضاعفات طبية خطيرة من قبل.

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