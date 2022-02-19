بعد ترشيحه للأوسكار.. إعادة طرح فيلم “CODA” في دور العرض مجانًا

ابو ظبي - احمد الجزار - علنت شركة أبل عن إعادة طرح فيلم “CODA”، المرشح لعدة جوائز أوسكار هذا العام، في دور العرض مجانًا، بدءًا من الجمعة 25 فبراير وحتى الأحد 27 من نفس الشهر.

إعادة طرح فيلم “CODA” في السينما مجانًا

أعلنت شركة أبل إعادة طرح فيلم “CODA” في دور العرض، وهو أول فيلم أصلي من إنتاج أبل يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، حيث تعيد أبل إصداره في سلسلة محدودة من العروض المجانية في قاعات السينما، إذ يتناول الفيلم قصة روبي، التي تجسد دورها إميليا جونز، وهي طالبة في المدرسة الثانوية، والوحيدة التي يمكنها السمع في عائلة من الصم، يجسد تروي كوتسور دور والدها، وهو صياد يحاول جاهدًا التواصل مع ابنته.

ترشيح فيلم “CODA” للأوسكار

تجسد مارلي ماتلين دور والدة روبي، ويجسد دانيال دورانت دور شقيقها الأكبر، والفيلم من إخراج وكتابة سيان هيدر، ويضم ممثلين من ذوي الصمم، وحصل الفيلم على 3 ترشيحات أوسكار، حيث تم ترشيح سيان هيدر، التي قامت بإعادة صياغة الفيلم من فيلم فرنسي بعنوان “La Famille Bélier”، لأفضل سيناريو مقتبس، كما تم ترشيح تروي كوتسور أيضًا لأفضل ممثل مساعد، وهو أول ممثل أصم يحصل على هذا الترشيح، والفيلم نفسه تم ترشيحه في فئة أفضل فيلم.

موعد عرض فيلم “CODA” مجانًا في دور العرض

من المقرر عرض الفيلم في جميع المدن الكبرى في الولايات المتحدة ولندن، بدءًا من الجمعة 25 فبراير وحتى الأحد 27 فبراير، وسيتم أيضًا إتاحة جميع عروض الفيلم للصم وضعاف السمع من خلال خاصية إظهار التعليقات على الشاشة، وستقدم قاعات السينما ثلاثة عروض في اليوم على أساس الأولوية بالحضور، كما ستتواجد سيان هيدر في لوس أنجلوس لإجراء أسئلة وأجوبة مباشرة مع الجمهور.

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