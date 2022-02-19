عريس الإسماعيلية يطلب 100 ألف جنيه للظهور في الإعلام

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الإعلامي محمد الغيطي، إن العريس صاحب فيديو الإسماعيلية، والذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بالتعدي على عروسه، بشكل عنيف طلب 100 ألف جنيه من أجل الظهور معه في برنامجه.

وأضاف الغيطي خلال تصريحات تلفزيونية، أن العريس أخبر فريق عمل البرنامج، أن فضائية عربية عرضت عليه 200 ألف جنيه من أجل الظهور، ليصف الغيطي التصرف بالابتزاز.

فيما شنت الإعلامية رضوي الشربيني، هجومًا شديدًا علي عريس الإسماعيلية وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:‏ ده العادي لما الثور ينطح البهيمة في الزريبة لكن غير كده قطع ايد كل واحد يمد ايده على وحده ست…اهل البندر زي أهل الريف زي أهل الصعيد عندهم كرامه يا عديم الكرامة…والبلد دي فيها قانون لي امثالك…لأ وبيتقال عليك راجل قال.

فيما قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: يا راجل الرجال لا يضربن النساء.. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.. يا عروسة أنتي عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك.. مش هنستغرب أبدا إن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تأني وأنت معك الولاد.. إن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة.

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