لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.. منع هاني حتحوت من الظهور في أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، القرار رقم 5 لسنة 2022م بمنع ظهور الإعلامي هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ولعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

و رصد المرصد الإعلامي التابع للنقابة تجاوزات مهنية وخرق لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأهابت نقابة الإعلاميين بمجموعة قنوات صدى البلد، التنبيه على كل من يمارس نشاطا إعلاميا بها في الشعب الخمس، والمنصوص عليها بقانون نقابة الإعلاميين تقديم برامج، الإخراج، الإعداد، تحرير، المراسلة، سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.

وفي وقت سابق، حذر الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، من تكرار حادث فبركة الاتصال الهاتفي التي شهدها أحد البرامج الفضائية مؤخرًا، مشددًا على أن هذا الأمر مخالف لجميع القوانين المنظمة للإعلام، وكل القرارات الصادرة لتنظيم الإعلام وقانون نقابة الإعلاميين.

وشدد عدلي على أن النقابة لن تصمت ضد أي تجاوزات مهنية، من شأنها التأثير على صورة الإعلام المصري الذي يخوض معارك فكرية وثقافية وقضايا الوعي والإرهاب، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي نواجه فيه هذه المعارك نفاجأ بحادث فبركة الاتصال الهاتفي، التي شهدها أحد البرامج الفضائية مؤخرًا.

وأكد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن النقابة لن تسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى، لأن قانون الإعلاميين 93 لسنة 2016، يمنع ظهور أي شخص على أي وسيلة إعلامية إلا بالحصول على عضوية النقابة، أو الحصول على كارنيه مزاولة المهنة، وغير ذلك يعرضه للمسائلة القانونية.

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