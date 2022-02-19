بعد إنكار إبراهيم عيسى لـ”معراج” الرسول.. تعرف على الفرق بين الإسراء والمعراج (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، جدلا واسعا أمس بعد أن أنكر معراج سيدنا محمد، مؤكدًا أن المعراج غير مثبت في الكتب الحديثة، وأن معظم القصص التي يرويها المشايخ معظمهما كاذبة.

وقد خلط البعض بين الإسراء والمعراج، وسنكشف لكم الفرق بين الاثنين كما وضحه الشيخ رمضان عبدالرازق.

قال الشيخ رمضان عبدالرازق أن الإسراء رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصي وهي رحلة ثابتة بصحيح القران الكريم وهناك صورة كاملة في القران تحمل اسم «الأسراء».

وأضاف الشيخ رمضان عبدالرزاق خلال حلوله ضيفا مع الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ان الاسراء تعني المشي ليلا وان لفظ اسري في اللغة العربية يعني المشي ليلا وان الله تعالي قال في كتابه الكريم «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» وذكر ليلا في الاية ان الرحلة لم تستغرق الليل كله بل جزء من الليل.

وأضاف الشيخ رمضان أن المعراج هي رحلة سماوية وتتناسب مع العروج وهي من المسجد الاقصي إلى سدرة المنتهي إلى حيث لا يعلم إلا الله عز وجل.

ثم الرجوع بعدها إلى المسجد الحرام، قال تعالى: (وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى*عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى*عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى*إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى*مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى*لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى).

وحدثت هاتان الرحلتان في الليلة ذاتها، وكانتا قبل الهجرة بسنة، وعلى الرغم من حدوثهما في الليلة ذاتها فإن موضعهما في القرآن الكريم لم يترادف، حيث ذُكر الإسراء أولاً

وأشار الشيخ رمضان أن رسول الله راي من الأيات الكبري في رحلة الاسراء والمعراج طبقا لما ورد بسورة النجم «لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ».

في سورة الإسراء، وتأخر ذكر المعراج إلى سورة النجم التي جاءت بعد سورة الإسراء، وقد تكون الحكمة من ذلك هو جعل الإسراء الرحلة الأرضية مُقدمة للإخبار عن المعراج الرحلة العلوية.

تُعد حادثة الإسراء والمعراج من الأحداث العظيمة في الدعوة الإسلامية، حدثت في منتصف الدعوة الإسلامية، واستهجنت قريش حدوث هذه الرحلة، واستهزأ بعضهم بالتصفير والتصفيق سخرية بذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على قوله، وأكده بوصفه لبيت المقدس بالتفصيل، ما أدى إلى إصابة قريش بالذهول، وسنتحدث في هذا المقال عن معنى الإسراء والمعراج، وسبب القيام بهذه الرحلة العظيمة.

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